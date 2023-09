UFFICIALE – Inter, prima del derby ecco la nuova linea limited edition Made in Milano – FOTO

Lancio nella settimana del Derby per la nuova linea in limited edition, pensata per portare sulla pelle il legame indissolubile e iconico tra il Club e la sua città

Lancio nella settimana del Derby per la nuova linea in limited edition, pensata per portare sulla pelle il legame indissolubile e iconico tra l'Inter e la sua città.

"Lancio nella settimana del Derby per la nuova linea in limited edition, pensata per portare sulla pelle il legame indissolubile e iconico tra il Club e la sua città. La capsule collection Made in Milano, completamente ideata, prodotta e confezionata nel capoluogo meneghino, torna per il terzo drop consecutivo in tre anni, portando così avanti un percorso che posiziona il Club nel mondo streetwear con capi di alta qualità per materiali e fattura di assoluta eccellenza".