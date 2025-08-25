"Un allenatore diverso, gli innesti sul mercato e la voglia di aprire un nuovo ciclo. In una fase di cambiamento una delle certezze dell'Inter continua a essere Lautaro Martinez, pronto all'ottava stagione in maglia nerazzurra e a guidare ancora la squadra con la fascia di capitano al braccio", sottolinea il Corriere dello Sport .

"Una serie di bocconi amari che il centravanti argentino non ha affatto digerito e proprio da quei mancati successi vuole ottenere energia e stimoli ulteriori per inseguire nuovi trionfi. Stasera contro i granata guiderà l'attacco, in coppia con il partner di reparto Thuram, per imprimere subito la sua firma su questa nuova annata. Al Torino in carriera ha già rifilato 5 gol in 13 partite di campionato, anche se l'ultimo a San Siro contro questo avversario risale alla stagione 2020-2021".