L’Inter si rimette in marcia con l’obiettivo di lasciarsi alle spalle le amarezze della scorsa stagione e con una certezza
L’Inter si rimette in marcia con l’obiettivo di lasciarsi alle spalle le amarezze della scorsa stagione, quando tutti i sogni di vittoria si sono infranti sul rettilineo finale. In un quadro di cambiamento, però, c’è una certezza: Lautaro Martinez.

"Un allenatore diverso, gli innesti sul mercato e la voglia di aprire un nuovo ciclo. In una fase di cambiamento una delle certezze dell'Inter continua a essere Lautaro Martinez, pronto all'ottava stagione in maglia nerazzurra e a guidare ancora la squadra con la fascia di capitano al braccio", sottolinea il Corriere dello Sport.

"Da questa sera, dal match casalingo con il Torino, arriveranno le partite ufficiali e toccherà a lui trascinare i compagni verso i nuovi obiettivi, voltando definitivamente pagina rispetto alle delusioni maturate nel finale della passata stagione dopo aver provato a lottare in tutte le competizioni".

"Una serie di bocconi amari che il centravanti argentino non ha affatto digerito e proprio da quei mancati successi vuole ottenere energia e stimoli ulteriori per inseguire nuovi trionfi. Stasera contro i granata guiderà l'attacco, in coppia con il partner di reparto Thuram, per imprimere subito la sua firma su questa nuova annata. Al Torino in carriera ha già rifilato 5 gol in 13 partite di campionato, anche se l'ultimo a San Siro contro questo avversario risale alla stagione 2020-2021".  

(Corriere dello Sport)

