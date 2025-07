"Inizialmente erano 60. Poi, è arrivato un extra-bugdet dedicato, evidentemente, tutto a Lookman, considerato il grande rinforzo per la stagione che sta per cominciare: l'elemento in grado si regalare nuove prospettive alla squadra ora affidata a Chivu. Era dall’estate 2019, quella di Lukaku e di Barella, che il club nerazzurro non aveva così tante risorse per il mercato", si legge sul Corriere dello Sport.

"Gli anni successivi, infatti, le campagne di rafforzamento si sono concluse tutte in pareggio o addirittura in attivo. Nonostante queste limitazioni, le scelte del trio Marotta-Ausilio-Baccin, oltre al lavoro di Inzaghi, hanno sempre garantito una squadra non solo competitiva, ma anche vincente. I successi si sono interrotti giusto la scorsa stagione, con Lautaro e soci rimasti con un pugno di mosche in mano dopo aver perso lo scudetto al fotofinish con il Napoli e la finale di Champions con il Psg. Proprio le tante vittorie, insieme ai percorsi europei, hanno garantito incassi supplementari. Che non solo hanno sistemato il bilancio (sarà in sostanzioso attivo), ma che, appunto, stanno permettendo un mercato finalmente ricco".