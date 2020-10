Inter, sul bilancio ha influito la plusvalenza di Icardi. E la società è riuscita…

Di ieri la notizia che l’Inter ha ratificato un bilancio di poco superiore ai cento mln dopo il CdA che si è tenuto in video conferenza. “A influire sulla “stabilità” della perdita, la cessione di Mauro Icardi al Psg ufficializzata il 31 maggio scorso. L’attaccante è stato ceduto per 50 milioni (più 8 di bonus), generando una plusvalenza di circa 48 milioni che ha di fatto bilanciato quanto l’Inter ha perso fra marzo e giugno a causa del Covid19“, si legge su TuttoSport in un articolo di Federico Masini.

Sui mancati introiti pesano molto le gare a porte chiuse a causa del coronavirus che ha portato anche ad un calo degli sponsor. Si parla di una flessione di cinquanta mln. Ma nonostante il momento difficile, la società nerazzurra è riuscita ad adempiere agli obblighi finanziari ed è riuscita a pagare gli stipendi dei calciatori.

(Fonte: TuttoSport)