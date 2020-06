Inter, Conte ha un obiettivo per la ripresa della Serie A. E spera di avere il miglior Lukaku

Il campionato dell’Inter ripartirà domenica sera con il recupero della gara con la Sampdoria a San Siro. La squadra di Conte si allenerà questa sera alle 18.30 al Meazza proprio per riprendere confidenza con lo stadio vuoto. L’obiettivo di Conte è quello di partire forte, un po’ come fatto a inizio stagione quando l’Inter ottenne 6 vittorie di fila. Ci fu una partenza forte, dopo una preparazione mirata che permise anche ai nuovi arrivati di rendere al meglio.

Tra questi anche Lukaku che, nel girone d’andata, è stato trascinatore dell’Inter con 5 doppiette e 14 gol siglati. Servirà il suo apporto da qui in avanti, Conte spera di ritrovare il miglior Romelu già dalla sfida con la Samp. All’andata entrò a gara in corso per problemi alla schiena e contribuì alla vittoria al Marassi. Intanto Sanchez si propone per entrare in ballottaggio con Lautaro.

(Sky Sport)