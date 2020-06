Futuro Sanchez, l’Inter tratta con lo United: c’è un solo grande ostacolo. E con Lautaro…

“Ripartire dal “Toro”, oppure lanciare un segnale, promuovendo Sanchez al fianco di Lukaku? Il dubbio c’è, inutile nasconderlo”. Apre così l’articolo del Corriere dello Sport in merito al ballottaggio in avanti per Conte in vista di Inter-Samp. Le ultime prestazioni di Lautaro pre-lockdown sono state simili a quella, negativa, di Napoli al contratto del cileno, pimpante e in partita non appena è stato schierato da Conte.

PRECEDENTE SAMP – Come sottolinea il quotidiano, è curioso il fatto che proprio un girone fa, con la Sampdoria, Sanchez fece la prima partita da titolare, trovando anche il primo e unico gol in campionato. “Ecco, volendo, questo sarebbe un elemento a favore del cileno, sempre che si voglia dare credito alla scaramanzia. In realtà, la logica lascia credere che toccherà nuovamente a Lautaro. Lasciarlo in panchina subito alla seconda gara dopo la ripresa, infatti, avrebbe il significato di una bocciatura pesante”, spiega il CorSport che ribadisce l’importanza di dare a Lautaro un’altra chance, in modo da non condizionarne le prestazioni da qui alla fine. Ma in caso di altra prova negativa, la titolarità del Toro verrebbe messa in discussione, con tutte le conseguenze del caso.

FUTURO SANCHEZ – Con un calendario così fitto, però, in ogni caso Sanchez avrà le sue chance e non è da escludere che l’ex Udinese possa sfruttare quel minutaggio che fin qui non ha avuto – anche per l’infortunio che ne ha pregiudicato la stagione – per rimanere all’Inter un anno ancora. “L’Inter, infatti, sta già discutendo con il Manchester United per ottenere la permanenza del cileno fino al 31 agosto. Ma c’è da credere che venga gettato l’amo per verificare la disponibilità dei Red Devils a lasciare l’attaccante in prestito alla Pinetina per un’altra annata. Solskjaer, di recente, non ha mostrato particolare entusiasmo (eufemismo…) per l’opportunità di riaverlo a disposizione. Ma il vero nodo riguarda l’ingaggio di Sanchez, visto che ammonta a 15 milioni e l’Inter, per questa stagione, se n’è presa carico solo per un terzo. Significa che per restare a Milano, Alexis dovrà fare un enorme sacrificio…”, chiosa il Corriere dello Sport.