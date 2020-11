Ricci (GdS): “L’Inter ha un’occasione d’oro. Se non batte ora il Real, quando? Due big out”

A Tutti Convocati, Filippo Maria Ricci, giornalista della Gazzetta dello Sport ed esperto di calcio spagnolo, ha parlato della prossima partita tra Inter e Real Madrid, convinto che la squadra di Antonio Conte abbia una grande occasione per battere i Blancos, in un brutto momento di forma e alle prese con non pochi problemi di formazione:

“Mercoledì l’Inter deve vincere perché questo è un Real Madrid assolutamente vulnerabile. Anche con i problemi che hanno, i nerazzurri hanno un’occasione d’oro: se non batti ora il Real quando lo vuoi battere? Benzema ha un problema muscolare e oggi non si è allenato con il gruppo, in più mercoledì Sergio Ramos non ci sarà e senza di lui il Real Madrid ha perso 7 delle ultime 8, in più si aspettano i tamponi di Casemiro e Militao…“.

(Fonte: Tutti Convocati)