CdS – L’Inter ha sprecato l’occasione per fare la storia. Resta l’amore dei tifosi

Il Corriere dello Sport oggi in edicola sottolinea come i nerazzurri abbiano sprecato ottime occasioni per cambiare il corso della storia

L'Inter esce a testa altissima dalla finale di Champions League persa contro il Manchester City. Il Corriere dello Sport oggi in edicola sottolinea come i nerazzurri abbiano sprecato ottime occasioni per cambiare il corso della storia: