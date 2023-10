C'è spazio anche per l'Inter sulla prima pagina di Tuttosport. Oggi i nerazzurri affronteranno il Bologna di Thiago Motta prima della sosta per le nazionali. "Inter, occhio a Thiago. Milan, trappola Gila. Bologna e Genoa arbitri del duello in vetta". Prima pagina dedicata al derby della Mole: "Allegri-Juric, guai a chi perde. Un derby da brividi. La Juve non può sbagliare, il Toro è a un crocevia".