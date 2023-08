GdS – Inter, c’è l’offerta per Arnautovic: 8 milioni più Sensi. No del Bologna

Il nome balzato in cima ai sondaggi dell'Inter per quanto riguarda l'attacco è quello di Marko Arnautovic: il centravanti austriaco incontra i favori sia di Inzaghi che della dirigenza nerazzurra, ma l'operazione rischia di diventare molto più dispendiosa di quello che si pensava.

Così scrive La Gazzetta dello Sport: "Le parole del d.t. bolognese Giovanni Sartori ieri sono state nette e taglienti: «Arnautovic non è sul mercato. Ripeto: non è sul mercato». Lo ha detto due volte giusto per farsi sentire a Milano. In realtà una valutazione sul giocatore c'è, ed è di 15 milioni, troppi per i nerazzurri: si sono spinti già a 8 compreso Sensi sentendosi dire no".