Buon compleanno a Samuel Eto'o ! Oggi l'ex attaccante camerunese compie 44 anni e riceve i migliori auguri dal Club e dai tifosi. In due stagioni Eto'o ha collezionato complessivamente 102 presenze e segnato 53 gol che lo hanno fatto diventare uno degli idoli assoluti dei tifosi nerazzurri e che gli hanno permesso di entrare, nel 2021, nella Hall of Fame dell'Inter.

Imprendibile in campo, generoso tatticamente, il Re Leone ha costruito i suoi successi con determinazione, talento e spirito di sacrificio. Arrivato all'Inter nell'estate 2009, con la maglia nerazzurra ha conquistato sei trofei: uno Scudetto, due Coppa Italia, una Champions League, una Supercoppa Italiana e un Mondiale per Club al termine del quale fu premiato come miglior giocatore della competizione mettendo a segno un gol nella finale contro il Mazembe. Classe, potenza, forza e carisma: auguri, Re Leone!