Per l’Inter il test di sabato a Bari contro l’Olympiacos sarà l’ultimo collaudo prima del debutto in campionato. Una sfida utile a mettere a punto gli ultimi dettagli e a ritrovare uomini chiave, con un occhio particolare a Denzel Dumfries e Hakan Calhanoglu. "Sul fatto che siano al proprio posto nel test contro i campioni di Grecia pochi dubbi. Il centrocampo dell'Inter, coi i titolari a pieno regime e schierati insieme, non si è ancora visto".
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Verso Inter-Olympiacos, ieri Dumfries e Calhanoglu regolarmente al lavoro. Chivu potrebbe…
ultimora
Verso Inter-Olympiacos, ieri Dumfries e Calhanoglu regolarmente al lavoro. Chivu potrebbe…
Per l’Inter il test di sabato a Bari contro l’Olympiacos sarà l’ultimo collaudo prima del debutto in campionato
"Ieri in ogni caso sia l'olandese che il turco erano regolarmente al lavoro. Per il resto con l'Olympiacos può esserci Barella dal primo minuto, mentre Zalewski, Bisseck e Zielinski almeno per uno spezzone dovrebbero essere della partita. Frattesi, l'unico davvero in ritardo di condizione rispetto ai compagni, prosegue nel lavoro a parte e spera nel recupero per la prima di campionato a San Siro col Torino".
(Corriere dello Sport)
© RIPRODUZIONE RISERVATA