Per l’Inter il test di sabato a Bari contro l’Olympiacos sarà l’ultimo collaudo prima del debutto in campionato. Una sfida utile a mettere a punto gli ultimi dettagli e a ritrovare uomini chiave, con un occhio particolare a Denzel Dumfries e Hakan Calhanoglu. "Sul fatto che siano al proprio posto nel test contro i campioni di Grecia pochi dubbi. Il centrocampo dell'Inter, coi i titolari a pieno regime e schierati insieme, non si è ancora visto".