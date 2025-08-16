Ultima prova generale con l'Olympiacos. Contro i greci sarà molto più di un test: Chivu vuole vedere una squadra più solida, senza amnesie difensive. Per questo, stasera a Bari schiererà l'11 più vicino a quello che scenderà in campo alla prima di campionato contro il Torino lunedì 25 agosto.
Inter, con l'Olympiacos prove generali: Chivu coi titolari. Novità Sucic, sorpresa in fascia
Inter, con l’Olympiacos prove generali: Chivu coi titolari. Novità Sucic, sorpresa in fascia
Il tecnico dell'Inter schiererà una formazione molto simile a quella che potrebbe affrontare il Torino nella prima di campionato
Per l'amichevole contro l'Olympiacos, l'Inter migliore: la ThuLa davanti, insieme a tutti gli altri titolari. Novità Sucic con Barella e Calhanoglu, solo Dumfries fuori tra i titolarissimi, al suo posto Luis Henrique.
