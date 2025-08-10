Nel vasto mercato europeo c’è una vera e propria “squadra dei flop”, un gruppo di giocatori che, sulla carta, avrebbero dovuto rappresentare grandi colpi. Invece, oggi, molti di questi calciatori si trovano in una situazione paradossale: sono sul mercato alla disperata ricerca di una nuova sistemazione.

"O comunque di un’occasione per andare a giocare altrove che non arriva, perché i calciatori sono prigionieri della loro stessa valutazione. Vogliamo divertirci? Si può buttar già anche una formazione base, dall’Onana che vale uno dei più grandi affari di sempre (in termini economici) realizzati dall’Inter al Kolo Muani che oggi la Juventus spinge per riavere in prestito dal Psg. Totale del costo squadra, sommando le cifre spese per i loro cartellini dai vari club: 680 milioni di euro. Un’enormità. Giusto un riferimento: l’intera serie A, nell’estate 2024, ha speso sul mercato circa un miliardo di euro", sottolinea il Corriere della Sera .

"Onana, si diceva. Che a Manchester, pur di accontentare l’allora tecnico Ten Hag, sono arrivati a investire una cifra che l’Inter aveva fissato quasi per scherzo (e non è una battuta, è andata proprio così, lo United ha abboccato e via)".