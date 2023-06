TS – Onana presto può tornare in nazionale post rottura in Qatar: spunta la data

"Dopo la rottura nel corso del Mondiale in Qatar, Onana potrebbe presto tornare in Nazionale. Il portiere nerazzurro fa parte dei calciatori pre-convocati per la partita tra Camerun e Messico che si disputerà negli Stati Uniti. Un match che però il portiere sarà costretto sicuramente a saltare, dato che è in programma a San Diego il 10 giugno, giorno in cui l’Inter affronterà il Manchester City nella finalissima di Champions. Appuntamento rimandato a settembre contro il Burundi per le qualificazioni alla Coppa d’Africa?", si interroga il quotidiano.