Parolo: “Non so se l’Inter sarà di nuovo prima a fine ottobre. Ha palesato…”

«Adesso non so se a fine ottobre i nerazzurri riescono a riprendersi la testa della classifica. Perché non so se con le tre gare con Torino, Salisburgo e Roma, visto i problemi che ha palesato giocando ogni tre giorni, riesce a fare punteggio pieno». Marco Parolo, su DAZN, ha parlato del calendario che si presenterà davanti a Inzaghi e i suoi dopo la pausa per le Nazionali e dopo la momentanea perdita del primo posto in classifica generato dalla vittoria per uno a zero del Milan a Marassi, contro il Genoa.