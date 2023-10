Inter, gol Zirkzee fa discutere Parolo e Berhami a DAZN: “60% merito suo”. “Macché”

A DAZN dibattito acceso in studio tra Behrami e Parolo sul gol del pareggio del Bologna in casa dell'Inter, firmato da Zirkzee. L'ex Lazio ha sottolineato come sia merito dell'attaccante rossoblù con la complicità della difesa nerazzurra. Mentre per l'ex Fiorentina nessun dubbio, è in pratica stata tutta colpa della difesa di Inzaghi.