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Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'osservatore Marco Palma ha presentato un giovane interessante che gioca nel Club Brugge che stasera affronterà l'Inter, ovvero Kyriani Sabbe. Terzino destro belga, classe 2005: "Corsa, affidabilità, grande spirito di sacrificio e ottima tecnica di base sono le caratteristiche peculiari di questo terzino destro già nazionale maggiore belga. Prodotto del settore giovanile del Bruges, il suo è stato un buonissimo percorso sia nella squadra di club sia nelle selezioni giovanili belga che frequenta sin dall’under 16 sempre con risultati lusunghieri".

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"Nell’estate del 2023 è salito in prima squadra dove ha iniziato a farsi spazio con prestazioni sempre più convincenti. In questo avvio di stagione è stato sempre titolare sia in campionato che in Champions League. In Belgio è in testa alle classifiche di rendimento. Somiglianza: Pedro Porro (Tottenham) Valore di mercato: 15 milioni €".

(TMW Radio)