Palombo: “Quattro mesi all’Inter ma non voluti da me. Aggrappato alla Samp”

L'ex centrocampista della Sampdoria e dell'Inter , Angelo Palombo, è il tecnico della Sampdoria Under 17 per la prossima stagione. In un'intervista rilasciata al Secolo XIX ha parlato del suo amore per la maglia blucerchiata e si è riferito anche alla parentesi di quattro mesi che lo ha visto arrivare a Milano, nel 2012, l'annata che ha visto in panchina succedersi Gasperini, Ranieri e poi Stramaccioni.

"Venti anni di Samp? Vorrei tornare al primo giorno, non per cambiare, gli errori si fanno, sono parte della vita,ma per poter riprovare ancora le emozioni vissute, tutte, positive e negative. Pagherei oro. Ci sono stati quei 4 mesi all’Inter, ma non voluti da me. Lo ripeto perché non avrei problemi ad ammetterlo se fosse vero il contrario. Potevo andare via 100 volte ma sono sempre rimasto aggrappato alla Sampdoria perché mi sono innamorato della maglia e della città e non sarei mai voluto andare via. È difficile trovare chi sta tanti anni nello stesso club e al giorno d’oggi è ancora più dura: è un piccolo vanto per me", ha sottolineato l'ex calciatore.