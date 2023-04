Inter, paradosso Inzaghi oscilla tra due estremi: 4° posto linea rossa nemmeno troppo sottile

La stagione 22-23 di Simone Inzaghi alla guida dell'Inter si può sintetizzare, come scrive la Gazzetta, in un paradosso che oscilla tra due estremi

La stagione 22-23 di Simone Inzaghi alla guida dell'Inter si può sintetizzare, come scrive la Gazzetta dello Sport, in un paradosso che oscilla tra due estremi. Ecco l'analisi della rosea:

"Il paradosso Inzaghi oscilla tra due estremi: è in semifinale di Champions e può vincere la coppa, in modo da garantirsi così la partecipazione alla prossima edizione, ma il paracadute della qualificazione via campionato rischia di non aprirsi. Così la partita di oggi assomiglia a un dentro o fuori (...)".