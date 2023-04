Aria di svolta: Inter ‘allupata’ contro la Lazio. E Inzaghi ha capito l’antifona sul futuro

Quella che scenderà in campo oggi a San Siro alle 12.30 contro la Lazio di Sarri sarà un'Inter affamata di tre punti

Quella che scenderà in campo oggi a San Siro contro la Lazio di Sarri sarà un'Inter affamata di tre punti. Per dirla alla maniera de La Gazzetta dello Sport, 'allupata'. Anche perché pure lo stesso Inzaghi ha capito che, per salvare la sua panchina, deve fare di tutto per entrare fra le prime quattro:

"L’Inter, al contrario, è allupata, non solo perché ha eliminato Benfica e Juve, guadagnando la semifinale di Champions e la finale di Coppa Italia. Aria di svolta. Inzaghi, in attesa del doppio derby europeo contro il Milan, ha capito l’antifona: non entrare tra le prime quattro, significherebbe forse chiudere l’avventura ad Appiano. In campionato ha perso le ultime tre partite interne (Monza, Fiorentina, Juve) e ora deve recuperare terreno".

"Le undici sconfitte in 31 giornate gli vengono rimproverate come un peso insopportabile: persino la finale di Istanbul, dovesse eliminare Pioli, potrebbe non bastargli a salvare la panchina".

(Fonte: Corriere dello Sport)