L’Inter pareggia, Inzaghi vince: così l’azzardo ha pagato. Arnautovic dà l’impressione…

"Arnautovic trova il primo gol con l'Inter e dell'Inter e dà l'impressione di tanta voglia e soprattutto di salute ritrovata. La scossa nell'intervallo, senza necessità di cambi. C'è coerenza anche in questo. Inzaghi dopo l'1-3 in avvio di ripresa non pensa subito alla ThuLa, come farebbe chiunque. C'è la tabella dei minuti da rispettare e così solo a metà ripresa e sul 2-3 vanno dentro Barella e Thuram (con Cuadrado). Per Lautaro solo gli ultimi 11', che poi diventano 20 per il maxi-recupero concesso dal modestissimo arbitro lettone. La speranza di Inzaghi è di passare all'incasso già a Napoli".