Nell'ultima giornata di campionato all'Inter basterebbe un pari per avere la certezza aritmetica del terzo posto. Un punto che vale 2 milioni in più rispetto al quarto posto. "Se Ivan Juric attende un'Inter con la testa già a Istanbul sbaglia. Quella contro il Torino dunque non potrà mai essere un’amichevole, sia per l’aspetto economico, sia per ribadire la supremazia cittadina", sottolinea Tuttosport.