Dal bilancio al 31 marzo 2023 di Inter Media and Communication, si evince come Suning abbia versato altri 41 milioni attraverso il prestito di Oaktree. Salgono così a 116 i milioni utilizzati sul totale di 275 del maxi-prestito sottoscritto dalla proprietà nerazzurra con il fondo californiano. "Una situazione che può aprire il campo a possibili rinegoziazioni del debito per spostare più in là il termine di scadenza triennale fissato a maggio del prossimo anno", sottolinea Tuttosport.