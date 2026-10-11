Il giorno dopo Inter-Parma, la Gazzetta dello Sport analizza i casi da moviola
VIDEO / Inter-Parma, i tifosi sui social: "Sucic là è un altro. Spence, profumo di..."
Il giorno dopo Inter-Parma, la Gazzetta dello Sport analizza i casi da moviola e la direzione arbitrale di Bonacina. Nessun dubbio sul rigore assegnato ai nerazzurri.
"Al 2’ pt, spinta di Keita a Diouf: avviene tutto fuori dall’area di rigore. Al 13’, vantaggio dell’Inter: Sucic non commette fallo. Al 14’ manca il giallo a Sucic che entra - a palla scaricata - sulle gambe di Keita. Al 15’, Pio Esposito chiede un rigore che il direttore di gara non vede e non concede: i tacchetti di Diego Carlos pestano il tendine della punta interista, serve una “on field review”, la seconda della stagione: verità ristabilita, penalty. Al 46’ Touré giù: il contatto con Pavard non è da rigore".
(Gazzetta dello Sport)
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