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Per la Gazzetta dello Sport è Marcus Thuram il migliore in campo di Inter-Parma. Per l'attaccante francese, autore del 3-0, il voto è 7,5: "Imprendibile. Durante la pausa si è allenato alla perfezione. E come tradizione, segna alla squadra della sua città: 5 gol in 5 partite". 7,5 anche per Petar Sucic: "Nella settimana delle critiche di Boban, torna a giocare e spezza l’equilibrio della partita: pressione e via in porta. Commette anche qualche sbaglio".

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7 per Yann Bisseck: "Divoratore di attaccanti, dominatore inflessibile. Da centrale in mezzo ai centrali conferma i progressi in termini di lucidità. Fosse questo il suo futuro?". 6,5 per Andy Diouf: "Sui cambi di marcia salta sempre il primo rivale. E’ una sua prerogativa assoluta. Rispetto ad altre occasioni però è meno efficace nell’ultimo passaggio". 7 anche per Cristian Chivu: "Imposta la partita sull’aggressività, pressando altissimo, e si accanisce sui vecchi amici del Parma: la pratica è chiusa in mezz’ora".