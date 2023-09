CdS – Inter, fino al gol di Lautaro partita sconcertante: nerazzurri nella versione peggiore

"Solo quattro giorni dopo la straordinaria prova nel derby, l’Inter debutta in Champions nella sua versione peggiore. Quella per certi versi assai simile alle giornate più nere dello scorso campionato. Quando, al contrario, i nerazzurri si presentavano con l'abito bello in Europa. Però una zampata nel finale di Lautaro, fino quel momento tra i peggiori, la salva da un’inopinata sconfitta in casa della Real Sociedad, sulla carta la quarta forza del girone".