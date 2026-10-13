Getty Images

Al termine di Inter-Club Brugge dagli studi di Sky Sport Paolo Di Canio ha commentato la sconfitta dei nerazzurri. L'ex giocatore è molto critico nei confronti della squadra di Chivu. "Individualmente bisogna registrare delle cose, altrimenti non prenderesti tutti questi gol. Io farei una netta differenza, ovvero che in campionato ti puoi permettere di andare sotto di due gol e poi vai a vincere, in Champions c'è un'altra dimensione".

MILAN, ITALY - OCTOBER 13: Lautaro Martinez of FC Internazionale scores the goal during the UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2 match between FC Internazionale Milano and Club Brugge KV at Stadio San Siro on October 13, 2026 in Milan, Italy. (Photo by Mattia Pistoia - Inter/Inter via Getty Images)

"Di tutte le sconfitte in Europa, non c'è una partita dove dici: "Sono stato sfortunato". Forse qualche episodio, ma tutte meritatamente perse, allora è cambiato il trend. Era arrivata meritatamente due volte in finale, c'erano giocatori che erano ancora nel pieno, non c'è nessun fenomeno in questa squadra, ci sono giocatori forti che hanno fatto cose fantastiche fino a raggiungere la finale. In questi due anni hanno dimostrato che anche avendo portato giocatori di esperienza ma che non hanno più quella forza, nelle loro squadre di appartenenza, vedi Akanji nel City, non erano colonne portanti, erano aiuti che portavano alla squadra mentre qui dovrebbero essere colonne portanti in una zona delicata del campo