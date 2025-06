Quanto vale attualmente Calhanoglu a bilancio? Quale sarebbe la cifra minima per generare una plusvalenza? E quanto costa all’Inter?

Marco Astori Redattore 16 giugno - 13:00

Si fanno sempre più insistenti le voci di un possibile addio di Hakan Calhanoglu all'Inter in estate: il Galatasaray sembra far sul serio e un ritorno in patria sarebbe tutt'altro che sgradito al centrocampista. Ma quanto vale attualmente Calhanoglu a bilancio? Quale sarebbe la cifra minima per generare una plusvalenza? E quanto costa all’Inter il calciatore?

Sono tutte domande a cui Calcio e Finanza ha risposto: "Per capirlo dobbiamo partire dal costo storico del turco, pari a poco più di 2,4 milioni di euro (corrispondenti alle commissioni per l’agente, dal momento in cui Calhanoglu si liberò a zero dal Milan). Al 30 giugno 2024, ultimo dato ufficiale disponibile a bilancio, il suo valore netto era sceso a 630mila euro circa. Cifra che – considerando il contratto in scadenza al 30 giugno 2027 – è calata ulteriormente a quota 420mila euro circa.

Qualsiasi cifra superiore a questa incassata per un’eventuale cessione, farebbe registrare una plusvalenza all’Inter. Non solo. In caso di addio il centrocampista turco libererebbe anche uno spazio importante sui conti dell’Inter. Attualmente, Calhanoglu pesa sul club nerazzurro per oltre 12,2 milioni di euro. Circa 210mila euro è la quota legata all’ammortamento, mentre la parte restante è relativa allo stipendio lordo del calciatore da 12 milioni circa (6,5 milioni netti)".