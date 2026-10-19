GUARRO e PACE EP27: La frase di Chivu e l'Inter diversa. Tocca a Provedel. Dimarco non sta bene

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In questo avvio di stagione dell'Inter, c'è un dato che deve far riflettere. I nerazzurri sono andati sotto nel punteggio in sei partite su nove. Se in campionato è spesso arrivata la rimonta, la storia in Champions è diversa. Fin qui la squadra di Chivu ha raccolto zero punti e mercoledì arriva lo Shakhtar, una gara da non sbagliare.

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"Questa Inter, a cui inconsciamente piace il brivido, rischia prima o poi di bruciarsi sul serio: è ciò che di solito capita a chi gioca un po’ troppo col fuoco e i nerazzurri lo fanno sia in Italia che all’estero. È lecito iniziare a interrogarsi: ad Appiano studiano da settimane questo difetto strutturale, che è insieme tattico e mentale. Ha a che fare con la fase difensiva nel complesso, ma anche con l’attenzione dei singoli. Nell’impasto c’è il macro-problema di stagione, ancora più evidente adesso che torna a bussare la Champions con i suoi fantasmi", sottolinea la Gazzetta dello Sport.

(Gazzetta dello Sport)