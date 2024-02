L'esito, arrivato ieri, degli esami per Calhanoglu ha permesso a Inzaghi di tirare un sospiro di sollievo. Il centrocampista turco - come riporta il Corriere dello Sport - salterà Atalanta e Genoa e potrebbe tornare a disposizione sabato 9 marzo a Bologna per poi essere titolare a Madrid nel match di ritorno contro l'Atletico.

"Come prevedibile, l’appuntamento al Civitas Metropolitano del 13 marzo è ritenuto il più importante di questa fase, tanto che i recuperi degli altri infortunati sono calibrati proprio in funzione di quella sfida. Non a caso, è stata adottata più cautela con Acerbi, che, inizialmente, si pensava potesse essere già a disposizione con l’Atalanta. E non verrà corso alcun rischio nemmeno con Thuram, nonostante l’elongazione accusata all’andata con i “Colchoneros” è di fatto già smaltita. Sia il centrale sia l’attaccante, dunque, si rivedranno contro il Genoa: probabile che non partano dall’inizio, ma che riassaggino il campo giocando uno spezzone della ripresa", aggiunge poi il CorSport.