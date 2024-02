Il Corriere dello Sport in prima pagina parla della vittoria della Roma e della sconfitta della Lazio nelle ultime gare della 26esima giornata di Serie A e titola: "Trybala. Genio Paulo, la Roma fa paura. Scalata De Rossi: batte anche il Toro 3-2 e fa 15 punti in 6 partite. La Fiorentina ribalta Sarri (2-1)". Nella finestra in alto si parla anche di Inter e Juventus.

"Inzaghi, no stop. Missione +12. L'Inter punta all'11esima vittoria consecutiva. Con l'Atalanta per ipotecare il titolo. Calhanoglu ko: tornerà in Champions. Juve, le meraviglie di Max. Allegri dilaga: è mister record. Il più veloce a raggiungere mille punti, ha la media più alta tra i 20 di Serie A. Adesso vuole superare Rocco e Trap", si legge sulle prime due in classifica.