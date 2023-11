Inter, il piano era già scritto a Milano. Vittoria con merito, bene Bisseck

Con due turni d'anticipo (non accadeva dal 2004), l'Inter va agli ottavi di Champions League. Decisiva la vittoria dei nerazzurri sul campo del Salisburgo grazie a un gol su rigore di Lautaro Martinez. Il giorno dopo la gara, il Giornale analizza la prova della squadra di Inzaghi: "C'è, al netto di un avversario che è di una categoria inferiore, un piano strategico preciso, la volontà di non rischiare, la consapevolezza di sapersi più forti e di poterlo dimostrare. Parte l'Inter-bis, arriva e vince l'Inter vera. Lautaro, sempre lui: traversa e gol. Bene Thuram, benissimo accanto al capitano. Segnali anche questi".

"Il piano dell'Inter era scritto già a Milano, prima ancora di partire: lasciare palla agli avversari, tenendoli il più lontano possibile da Sommer. Missione compiuta per intero anche nel primo tempo, il migliore del Salisburgo. Per Sommer un'unica parata, su punizione di Glouckh poco più che innocua. Anche questo è calcio moderno, non l'antico catenaccio e contropiede. La prima regola è evitare i pericoli, alzarsi quando serve, mai scoprirsi e semmai aspettare".