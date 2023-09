I nerazzurri rimasti ad allenarsi ad Appiano Gentile avranno il weekend libero, in attesa del ritorno del resto del gruppo

Si svuota Appiano Gentile: Inzaghi e il suo staff hanno concesso due giorni liberi ai calciatori rimasti alla Pinetina ad allenarsi, dando appuntamento a lunedì. Così scrive Tuttosport: "Ad Appiano Gentile in questi giorni hanno lavorato i pochi interisti non convocati dalle rispettive Nazionali. Tra questi c'è anche Acerbi che ha completamente recuperato dall'infortunio muscolare e segue lo stesso programma dei compagni. Oggi e domani sarà riposo per tutti: la Pinetina riapre lunedì".