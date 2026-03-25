L'Osservatorio Calcistico, comunemente conosciuto come CIES, ha pubblicato un'interessante classifica che evidenzia anche il valore degli Under 23 dell'Inter già presenti in prima squadra. Il noto gruppo di ricerca ha messo in fila i 100 calciatori al di sotto dei 23 anni più forti, e quindi più costosi, non ancora sotto contratto con i primi dieci club per fatturato a livello mondiale. Vediamo come si sono piazzati nel dettaglio Pio Esposito, Sucic e Bonny.