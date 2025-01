Attraverso il proprio profilo X, Maurizio Pistocchi , giornalista, dopo la sconfitta dell'Inter in finale di Supercoppa, ha posto alcuni quesiti al tecnico nerazzurro Simone Inzaghi : "Alcune domande che mi piacerebbe fare a Simone Inzaghi 1. non pensa che una squadra come l’Inter, con grandi giocatori, debba conoscere più di un sistema di gioco, per adattarsi a situazioni di gara diverse?

2. Non pensa che un giocatore della nazionale possa e debba avere anche l’esperienza necessaria per gestire un eventuale cartellino giallo senza dover essere per forza sostituito? 3. alla sua terza stagione all’Inter, Asllani non ha ancora assimilato il ruolo di regista: in caso di assenza di Calhanoglu, non sarebbe il caso di provare un giocatore più esperto, Barella o Mkhitarian? 4. senza Thuram, l’Inter non ha un altro attaccante di “gamba”: Arnautovic e Taremi sono scelte sue?".