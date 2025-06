I nerazzurri di Cristian Chivu non vanno oltre l’1-1 contro i messicani del Monterrey nella loro gara inaugurale del Mondiale per Clu

Gianni Pampinella Redattore 18 giugno 2025 (modifica il 18 giugno 2025 | 21:46)

I nerazzurri di Cristian Chivu non vanno oltre l’1-1 contro i messicani del Monterrey nella loro gara inaugurale del Mondiale per Club. Una prestazione opaca, con pochi spunti positivi e tanti interrogativi per una squadra che mostra ancora le ferite della finale di Champions League.

"A parte il buon debutto di Luis Henrique, poche luci davvero per la nuova Inter di Cristian Chivu, che non è riuscita a trovare il modo di scardinare l’attenta difesa messicana, guidata dall’ex Real Madrid. Il cammino dei nerazzurri al mondiale per club si complica. Se non riusciranno a battere il River Plate, che nel pomeriggio americano aveva vinto 3-1 contro gli Urawa Reds, il primo posto nel girone E sarebbe un miraggio".

"Come già visto nelle prime partite di questo Mondiale per club, ritmi non elevatissimi, anche per la temperatura sopra i 30°, con i nerazzurri che si accontentano di un lezioso giro palla per cercare conclusioni occasionali dalla distanza".

(Giornale)