Il tecnico sembra avere pochi dubbi per il big match di domenica sera con l'Atalanta. Un solo ballottaggio in difesa

L'Inter si prepara per la sfida di domenica sera contro l'Atalanta. Inzaghi, nel ritorno degli ottavi di finale col Feyenoord, è riuscito a far riposare qualcuno dei suoi titolari che sarà regolarmente in campo contro gli orobici. Barella e Lautaro non sono scesi in campo in Champions, Bastoni ha giocato l'ultimo spezzone di gara.