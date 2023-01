Inter, Polenghi abilitato al corso di Coverciano: la FIGC pubblica la sua tesi

Il tecnico della formazione Under 17 nerazzurra ha superato l’ultimo Master UEFA Pro con uno studio sulla fase difensiva

Tiziano Polenghi, tecnico della formazione Under 17 dell'Inter, ha brillantemente superato l'ultimo Master UEFA Pro tenutosi a Coverciano con uno studio sulla fase difensiva. Il suo è stato uno dei lavori più meritori, secondo la commissione d'esame, dell'ultimo corso, tanto che la FIGC ha deciso di pubblicare sul proprio sito la tesi del tecnico nerazzurro.

‘Le intermittenze del desiderio’ è il titolo della tesi con cui Tiziano Polenghi ha conseguito a Coverciano, lo scorso autunno, la qualifica UEFA Pro, il massimo titolo riconosciuto in Europa per un allenatore.

Si tratta di un lavoro che ha analizzato varie sfaccettature dell’essere tecnico e che, come illustrato nel sottotitolo dell’opera (‘Spiegazione e analisi semiotica dell’azione calcistica’), prova a rendere noto come nella difesa, di reparto e a uomo, cambino i punti di riferimento a seconda di cosa si prediliga. Polenghi è stato per diverse stagioni un collaboratore dedicato all’allenamento della fase difensiva e quindi, da cultore della materia e addetto ai lavori, nella sua tesi ha potuto dare vari spunti anche metodologici.