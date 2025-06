I nerazzurri affronteranno lunedì sera la formazione brasiliana negli ottavvi di finale del Mondiale per Club

Fabio Alampi Redattore 28 giugno 2025 (modifica il 28 giugno 2025 | 14:32)

Sono passati 64 anni dall'ultimo e unico precedente tra Inter e Fluminense. Era il 14 giugno del 1961 e i brasiliani in tourneé in Italia, arrivarono a San Siro insieme a oltre 50.000 tifosi accorsi per vedere le prime giocate del nuovo acquisto Luis Suarez, appena comprato dal Barcellona.

In campo c'erano i germogli di quella che sarebbe diventata poi la Grande Inter guidata da Herrera, nella prima volta in nerazzurro del suo numero 10. Il match terminò 1-1 con gli ospiti che sbloccarono la gara con una punizione potente di Waldo. Pochi minuti più tardi, nella formazione nerazzurra fece il suo ingresso Firmani che dopo uno scambio al bacio con Suarez sulla sinistra mise in porta Bicicli per la rete del definitivo pareggio.

In un match ricco di occasioni si distinsero tra gli altri i due portieri con Da Pozzo prezioso nel custodire la porta nerazzurra e Castilho protagonista con veri e propri miracoli per fermare Suarez e compagni, in un match in cui Luisito mostrò per la prima volta al pubblico nerazzurro la sua visione di gioco e il suo stile inconfondibile.

14 giugno 1961: Inter-Fluminense 1-1 — Milano, 14 giugno 1961

IL TABELLINO — Inter - Fluminense 1-1

Reti: 66' Waldo, 76' Bicicli

Inter: Da Pozzo, Masiero, Facchetti, Zaglio, Guarneri, Balleri, Bicicli, Lindskog, Waldner (77' Firmani), Suarez, Morbello. Allenatore: H. Herrera

Fluminense: Castilho, Marinho, Altnir, Edmilson, Pinheiro, Clevis, Francisco, Tele, Waldo, Panio, Escurinho Allenatore: Zezé Moreira

(inter.it)