La sfida che andrà in scena a San Siro sarà il confronto numero 101 tra Inter e Udinese in Serie A: i nerazzurri conducono il bilancio con 51 vittorie contro le 22 dei bianconeri, completano il conteggio i 27 pareggi. L’Inter ha perso solo una delle ultime 11 sfide contro l’Udinese in campionato e ha mantenuto la porta inviolata in tre delle ultime cinque gare casalinghe contro i bianconeri.