Inter, giovedì la presentazione pubblica della nuova maglia: tutti i dettagli

L’estate a Milano regala grandi eventi a tinte nerazzurre. Giovedì 14 luglio a partire dalle ore 19:00, tutti i tifosi sono invitati in piazza Gae Aulenti, a pochi passi dalla sede nerazzurra, per la presentazione della nuova maglia Home per la stagione 2022/23 che verrà inaugurata questa sera con la prima uscita della pre-season contro il Lugano. Per l’occasione, sarà presente tutta la famiglia nerazzurra con giocatori e giocatrici della Prima Squadra maschile e femminile e rappresentanti del Settore Giovanile che dal Nike HQ, interagiranno con tutti i tifosi presenti.