Inter-Roma si giocherà domenica alle 15. Era arrivata infatti la deroga da parte del Governo alla possibilità di giocare la sfida sabato alle 20.45, ma il club nerazzurro, secondo quanto appreso dall'ANSA e anche da FCINTER1908, ha preferito rispettare il lutto di Papa Francesco e non scendere in campo nel giorno del funerale del Pontefice.

Sarà la prima volta in cui una squadra italiana impegnata in una semifinale di una coppa europea scenderà in campo di domenica, ma la decisione dell'Inter al completo (non solo dirigenza ma anche squadra e giocatori) "è stata quella di rispettare il lutto e far posticipare la gara".