l’Inter è l’unica squadra ad aver realizzato almeno una rete in ognuna delle proprie gare di campionato. I nerazzurri sono andati a segno in tutte le 29 partite giocate finora. La stagione straordinaria di Lautaro incide ma non è il solo elemento: l’Inter è diventata una macchina da gol", sottolinea La Gazzetta dello Sport.