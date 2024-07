"Il programma della preparazione estiva prevede diverse amichevoli. Si parte domani con il Lugano alla Pinetina, stessa sede anche per la sfida con la Pergolettese di lunedì prossimo. A seguire le partite con Las Palmas (27 luglio a Cesena) e Pisa (2 agosto all’Arena Garibaldi), dove i fratelli Inzaghi saranno avversari dalle due panchine. Chiudono la scaletta le gare con l’Al Ittihad (7 agosto a Monza) e il Chelsea di Enzo Maresca l’11 agosto a Stamford Bridge. Sabato 17 alle 18.30 ci sarà l’esordio in campionato dei campioni in carica in casa del Genoa", aggiunge Gazzetta.