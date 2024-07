Serie A, diritti tv internazionali: strategie al vaglio. Venerdì Assemblea

La società della Lega Serie A si sono ritrovate per approfondire la tematica dei diritti audiovisivi in ambito internazionale

L'Assemblea della Lega Serie A si è riunita oggi per approfondire la tematica dei diritti audiovisivi in ambito internazionale. "Le Società - si legge in una nota della Lega Calcio - hanno analizzato le diverse strategie percorribili per la miglior esposizione del campionato italiano all'estero".