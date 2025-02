Dopo l'errore nel derby, a Firenze Hakan Calhanoglu non ha dato le attese risposte e, anzi, si è reso protagonista di un'altra brutta prestazione, con un altro errore decisivo. A questo punto, la Gazzetta dello Sport è sicura: l'Inter è alle prese con un problema Calhanoglu. Inzaghi non può prescindere dal ritrovare il suo regista se vorrà davvero confermarsi campione d'Italia. Scrive la rosea:

"La prestazione di Firenze ha confermato: c'è un problema Calhanoglu. Una versione pre e un'altra post infortunio del turco. Una gara da 4,5, quella di Firenze, interpretata discretamente nell'immediato avvio prima di sparire dal campo. Il primo Calha era decisivo, al centro del gioco nerazzurro, protagonista. Certo, meno totalizzante rispetto alla stagione scorsa in cui ha costantemente mantenuto un rendimento da top europeo, ma comunque centrale nell'economia di squadra dell'Inter. Dalla Supercoppa araba in avanti, invece, è calato il buio: infortunio dopo poco più di mezz'ora nel derby in finale contro il Milan - il terzo in stagione -, altre 6 partite saltate (10 il totale) e un ritorno da incubo".