Repubblica – Inter, tutto pronto per la finale: da Torino qualche altra indicazione

L'Inter chiude il campionato di Serie A 2022/23 con una vittoria di misura sul campo del Torino firmata Brozovic. Un buon viatico in vista della finale di Champions League, come scrive Repubblica: "L'Inter partirà per Istanbul con il suo stato di grazia al seguito, quella bolla di magia che resiste intatta da due mesi e che no, mica può sfiatarsi proprio ora. Stanno così bene, i nerazzurri, che Inzaghi non ha neanche avuto bisogno di risparmiarli, di preservarli: nella teca ha lasciato il solo Dimarco, l'unico che non andava sovraffaticato, oltre ai due convalescenti (Mkhitaryan e Correa) che però prima di sabato saranno pronti. I titolari, chi più chi meno, hanno giocato tutti con l'eccezione di Onana".