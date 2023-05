Il Giornale – Inter, la prova del 3: non c’è partita nei derby col Milan

Nessun pareggio, nessuna sconfitta, bottino pieno per l’Inter nei derby di quest’anno: 3 su 3 per la squadra di Inzaghi

Terzo derby su tre nel 2023. Nessun pareggio, nessuna sconfitta, bottino pieno per l’ Inter nei derby di quest’anno. “Non semplici indizi, sono la prova che l’Inter è più forte del Milan, soprattutto quando non gioca Leao”, sottolinea oggi Il Giornale.

“L’Inter è ora la seconda favorita per vincere la Champions per i bookmakers (data a 4), dietro al City (1,70), che è previsto vincente nell’altra semifinale. I numeri recenti dicono che l’Inter è forte (6 vittorie consecutive, 17 gol segnati contro 1 solo subito), i numeri di stagione (11 sconfitte in campionato, meno 20 dal Napoli campione, che pure ha battuto nello scontro diretto) dicono che non avere mai corso per lo scudetto è una volpa e ovviamente Marotta la sventola ancora sotto il naso di Inzaghi, pur riconoscendogli di “avere preparato benissimo il derby”.