CorSera – Inter, prove di fuga con la Lazio: la scelta tra Bisseck e Pavard

Due mesi dopo per l’Inter avrebbe un valore differente ritrovarsi con un primo tesoretto accumulato nel testa a testa con la Juventus, un confronto a distanza anche psicologico, non solo tecnico: con le sfide a Lecce, Genoa e Verona all’orizzonte potrebbe significare un’ipoteca sullo scudetto d’inverno, anche se qui e adesso non è questo che interessa a Inzaghi. Quel che conta è dimostrare, prima di tutto a se stessi, che l’unica partita senza gol della stagione contro la Real Sociedad che è costata il primo posto nel girone di Champions, è stato un incidente di percorso. E non c’è nulla di meglio per farlo che vincere contro un avversario di peso, nonostante il ritardo in classifica, che l’anno scorso inflisse agli inzaghiani la prima sconfitta del campionato con un 3-1 abbastanza netto.

Quella, Inzaghi l’ha accesa definitivamente a metà aprile e non l’hai mai spenta per un attimo, anche se i colpi di vento non mancano mai. Cuadrado starà fuori altri tre mesi per operarsi e risolvere il problema al tendine e con Dumfries ancora out per una settimana a destra non ci sono alternative: Darmian dovrà fare gli straordinari (anche se Augusto all’occorrenza può giocare anche a destra) con Bisseck titolare nel terzetto difensivo. In attesa di De Vrij, anche lui prossimo al rientro, si rivede Pavard in panchina quaranta giorni dopo la lussazione del ginocchio subita a Bergamo, che all’inizio aveva fatto temere un’assenza più lunga. Per uno che torna in panchina, c’è però un altro che resta a casa ed è Sanchez, fermato da un sovraccarico muscolare”, si legge.